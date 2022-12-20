EFE’ler farkı altı puana çıkardı

HALİL ÖZTÜRK

Erkekler Voleybol 1. liginde ilk sezonunda Çorum Belediyesi Gençlikspor tarih yazmaya devam ediyor.

Ligdeki onuncu maçında onuncu galibiyetini en yakın rakibini 3-0 yenerek aldı ve play-off biletini şimdiden almayı garantiledi.

Ligin ilk yarısında oynadığı 10 maçı da kazanarak devreyi namağlup zirvede tamamlayan Çorum Belediyesi Gençlikspor ikinci yarının ilk maçında ilk yarıda 3-2 yenerek tek puan kaybettiği Niksar Belediyespor önünde zorlanmadan galip ayrılarak ikinci yarıyada galibiyet ile başladı.

Çorum Belediyesi Gençlikspor’da maçın sayı kralı yine Alex olurken bu kez çift haneyi bulan isim sayısı üçe yükseldi.

Alex 17 sayı ile takımının en fazla katkı veren isim olurken Gürkan Kadir Uz 14 sayı ile ikinci Mustafa Susam ise 11 sayılık katkı veren isimler oldu. Kaan Atmaca ve Bünyamin Aslan beşer, Batuhan Karacan dört Murat Çakmak ise bir sayılık katkı veren isimler oldular. Konuk takımda ise en fazla katkıyı 15 sayı ile Yusuf verirken diğer isimler çift haneye ulaşamadılar.

Grupta hafta sonu oynanan onuncu hafta maçlarının tamamı 3-0’lık skorlarla bitti. Üç maçı ev sahibi takımlar kazanırken bir maçı deplasman takımı kazandı.

Akkuş Belediyespor evinde Şenişehir Belediyespor’u 3-0 yenerek 23 puanla ikinci sıraya yükseldi. Gümüşhanespor ise deplasmanda Hakkari önünde net galip galip gelerek play-off yarışında 'bende varım' dedi.

Ligin 11. haftasında Çorum Belediyesi Gençlikspor Gaziantep Gençlikspor deplasmanında karşılaşacak.

Temsilcimiz bu maçıda kazanarak seriyi sürdürmek amacında.