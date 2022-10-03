EFE’ler galibiyet ile başladı

HALİL ÖZTÜRK

Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. liginde temsilcimiz Çorum Belediyesi Gençlikspor ilk maçında Niksar Belediyespor’u zorlu bir mücadele sonunda deplasmanda 3-2 yenerek sezona galibiyet ile başladı.

Erbaa Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk setinden itibaren mücadelesi ve seyir zevki yüksek bir müsabaka oldu.

Maçın ilk seti karşılıklı sayılarla geçerken final bölümünde ev sahibi takım tecrübeli isimlerinin bulduğu sayılarla 29 dakika süren ilk seti 25-23 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sette ise ilk sayılar yine karşılıklı oldu. 8-8 beraberliğin ardından maçta üstünlüğü ele geçiren ve özellikle hücumda az hata yapan Çorum Efeleri rakipleri ile sayı farkını açılar ve bu üstünlüğünü setin sonuna kadar koruyarak 25-20 kazanarak maçta skoru 1-1 yaptılar.

Üçüncü sette inanılmaz iniş ve çıkışların olduğu anlar oldular. İlk bölümde 4-0 üstünlüğü yakalayan Niksar Belediyespor önünde temsilcimiz 10-5 geriye düştü. Sonraki bölümde toparlanan ve skoru 10-10 yapan Çorum belediyesi Gençlikspor son bölümde 19-15 geriye düştü. Bu bölümde mola alan temsilcimiz peş peşe dört sayı buldu ve skoru 19-19 yaparak sete ortak oldu. Ancak bu sayıdan sonra inanılmaz savunma hataları yapan temsilcimiz rakibine peş peşe beş sayı verdi ve seti 25-20 kazanan ev sahibi takım yeniden üstünlüğü yakaladı.

Dördüncü sette maça ortak olmak için kazanmak zorunda olan temsilcimiz kötü başladı 3-0 geriye düştü ancak toparlandı ve 8-6 üstünlüğü yakaladı. Bu bölümden sonra oyunda üstünlüğünü koruyan Çorum Belediyesi Gençlikspor peş peşe beş sayı alarak 24-16 öne geçti. Bu dakikadan sonra inanılmaz bir düşüş gösteren ve rakibine dört sayı veren Çorum Belediyesi Gençlikspor 24-20’da mola aldı. Mola dönüşünde ise seti alacağı bir sayıyı aldı ve 25-20’lik skorla durumu 2-2 yaptı ve maçı final setine taşıdı.

Final setinde de maçta çok gel gitler oldu. Final setine temsilcimiz fırtına gibi başladı ve 5-0 üstünlüğü yakaladı.

Bu üstünlüğünü teknik molaya kadar sürdürdü ve 8-2 önde girdi. Sonraki bölümde ev sahibi takım maça tutunmak adına verdiği mücadele ile 9-6 yaptı.

Temsilcimiz iki sayı alarak 11-6 yaptı Niksar mola aldı. 13-7 maçı aldık derken Niksar takımı hücumda etkili oldu temsilcimiz savunmada yaptığı hatalar ise skor 13-10 oldu.

Son bölümde rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Çorum Efeleri seti 15-11 maçıda 3-2 kazanarak sezona galibiyet ile başladı,