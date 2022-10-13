Geçmişi bırakalım geleceğe bakalım

Üç haftalık liderlik sevincimiz Amedspor mağlubiyeti ile sona erdi.

Çok sıkıntılı çıktığımız maçta Amedspor karşısında futbol olarak olmasa da skor olarak yenildik ve liderliği kaybettik.

Kulübeden hücum hattına hame şansımızın olmadığı maçta ilk yarıda tek bir pozisyon vererek tamamladık biz iki pozisyona girdik.

İkinci yarıda rakibin yüksek hamle şansı nedeni ile avantaj onlara geçecek diye düşünüyordum. Ancak buna fırsat kalmadan on dakikada iki bireysel hata sonucunda kalemizde iki gol gördük.

Kalan bölümde tüm olumsuzluklara rağmen Sinan’ın imkansızı başardığı pozisyon ve mucizevi şekilde direğe ve kaleciye çarpan top gol olsa sahadan bir puanla ayrılıyorduk.

Kadro derinliğimizin özellikle hücum hattında ligi götürecek kalitede olmadığını gördük. Bu noktada iki isme eleştiride bulunmak istiyorum. Berat Ali ve Enes sizden beklenilen performanstan çok uzaklardasınız. Gerçekten oturun maçın tamamını bir izleyin sizde hak vereceksiniz.

Pazar akşamından buyana devam eden suçlamaya sadece şunu diyerek kapatmak istiyorum bu konuda en büyük zararı kulüplerine veriyorlar. Bir isme kızarak takıma küsmek ne demek allah aşkına bugüne kadar yüzlerce futbolcu geldi geçti bunlarda geçecek. Biz armaya sahip çıkıp destek vereceğiz. Birde alınmak satılmak bu kadar basit olmasa gerek. Hafta sonu çok kritik maça çıkacağız beş gündüz biz önceki maça takıldık kaldık. Hiçmi düşünmüyoruz bir ismi linç ederken onun takım arkadaşlarınıda beyin olarak Esenler maçına tam olarak hazırlanamayacağını. O yüzden bu konuyu kapatmak hem şehrin hem takımın hayrına.

Birlikte başaracağız sloganı ile başladığımız sezonda henüz ilk bölümündeyiz ve önümüzde çok zorlu bir maraton var. Biz iki kötü sonuçta pes edersek hemen sallamaya başlarsak nasıl birlikte başaracağız diyebiliriz ki.

Maliyet olarak bizden çokdaha yüksek maliyetli Esenler Erokspor ilk dört haftada nerdeydi şu anda nerdeydi. Taraftara sahip olmak çok güzel ancak sevdiğine zarar verdiği sürece bunun bir anlamı kalmıyor. Bu yüzden iyi günde değil kötü günde de takımının yanında olacaksın ve destek vereceksin.

Gerçekten Çorum adına tarihi bir günde Amedspor maçı. Tüm gerilime rağmen sahamızda mağlup olmamazına rağmen tüm kesimlerin takdirini alan taraftarları kutluyorum. Fakat artık biraz gözümüzün önüne bakmamız gerekiyor. Ceza kuruluna sevk edilmediğimiz maç yok gibi. Hasılat diyoruz cezaya gidiyor buda yetmiyor günlerdir memleketlerinin takımlarına destek olmak için bekleyen İstanbul’daki hemşehrilerimizin heveslerini kursaklarında bırakıyoruz.

Galip geldiğimiz maçtan sonra böyle bir ceza almak inanın insanın canını daha çok yakıyor. Deplasmanda 2-0 kazanmışız sana ne rakip takım oyuncusu ile kavgaya girerek hem maddi hem manevi böyle bir cezaya sebep oluyorsun. Eğer şampiyonluk diyorsak bu yanlışları saha dışında düzeltmemiz gerekiyor. Saha içinde ne kadar güzel işler yapsakta saha dışını düzeltmemiz gerekiyor yoksa inanın işimiz zor.

Alternatiflerin arttığı bir haftada sezonun en kritik maçlarından birine çıkacağız. Kadro kalitesi yüksek Esenler maçında kaybetmemek çok önemli.Rakip son dört maçta 10 puan topladı ve formda. Bizim ise tek sıkıntımız moral bozukluğu. Tecrübeli isimlerin çoğunlukta olduğu kadro inanıyorum ki maça kadar takımı toparlayacaktır.

Yenilirsek dünyanın sonumu değil tabiki ancak havamızı kaybetmemek adına son derece önemli bir maç. İnanıyorumki teknik heyet ve futbolcular saha içinde gerekeni yapacaklar ve ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerdir.