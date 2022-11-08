HARUN AKKAYA

Çorum FK’nın golcüsü Sinan Kurumuş’un gol hasreti altı maç sürdü.

Sinan Kurumuş altı maç aranın ardından Bayburtspor maçında attığı iki golle hasrete son verdi. Bir sezon aranın ardından bu sezon yeniden kırmızı siyahlı takımla anlaşan Sinan Kurumuş ligin ikinci maçında evinde Somaspor ile oynanan maçta iki gol atarak iyi bir başlangıç yapmıştı. üç maçlık bir aranın ardından yine iç sahada Batman Belediyespor’u 4-1 yendiği maçta bir gol atan Sinan Kurumuş bu maçın ardından yine bir suskunluğu girdi.

Birisi kupa altı maçtır gol sevinci yaşayamayan Sinan Kurumuş Cumartesi günü Bayburtspor karşısında dört dakikada iki kafa golü atarak takımını rahatlatan isim oldu. Sinan bu gollerle gol sayısını 5’e çıkardı ve grupta krallıkta ön sıralara yükseldi.