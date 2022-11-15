‘Gol yemeden kazanmak sevindirici’

Osmancık Belediyespor Antrenörü Turgay Doğan 3-0 kazandıkları Develi maçında kazanmalarına çok sevindiklerini ayrıca gol yemeden maçı tamamlamalarının ayrı bir mutluluk olduğunu söyledi.

Doğan Develigücü’nün güçlü ve zayıf yönlerini hafta boyunca çalıştıklarını rakiplerinin önde baskı yapınca topu oyuna sokmakta zorlanan bir takım olduğunu bildiklerini belirterek ‘Biz maç boyu önde baskı yaparak oynadık ve beklerin kademe hatasını değerlendirmeye çalıştık. Rakibin özellikle sol bekinden yaptığımız baskı sonucunda gol ve goller bulduk.Takım olarak iyi bir seriye çok ihtiyacımız var. Peş peşe galibiyet aldığımız takdirde yakalayacağımız hava ile çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Bu maçta aldığımız galibiyet kadar bizi mutlu eden kalemizde gol görmeden maçı tamamlamak oldu. Bugün itibari ile ile Develi maçını geride bıraktık ve bugünden itibaren hafta sonu deplasmanda oynayacağımız Mucurgücü maçına hazırlanacağız. Rakibimizin ligdeki konumu bizleri hiç ilgilendirmiyor bizim tek düşüncemiz deplasmanda ilk galibiyetimizi alarak bir seri yakalamak. Bu maçta alacağımız üç puanla alt sıralardan kurtularak çıkışa geçmek istiyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarıımıza ve sahada ellerinden gelen mücadeleyi veren futbolcularımı tebrik ediyorum’ dedi.