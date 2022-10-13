Hakem Batuhan Kolak

Çorum FK’nın Esenler Erokspor ile oynayacağı maçı Antalya bölgesi hakemi Batuhan Kolak yönetecek.

Kolak kırmızı siyahlı takımın geçen sezonun ilk yarısında evinde Sivas Belediyespor’a 2-0 yenildiği maçı yönetti. Esenler Erokspor’un ise ilk kez maçını yönetecek.

Bugüne kadar 51 profesyonel maça çıkan Batuhan Kolak 2. ligde 12 maçta düdük çalmış ve bu maçlardan altısından ev sahibi takımlar dört maçtan konuk takımlar galip ayrılırken iki maç ise berabere bitmiş.

Maçın yardımcı hakemleri ise Antalya’dan Arif Dilmez ve Konya’dan Abdulhamit Söyler. Maçın dördüncü hakemi de Konya’dan Ramazan Doğanay.