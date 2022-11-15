‘Her geçen gün gelişmeye devam edeceğiz’

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam mutlak kazanmak için gittikleri İnegölspor deplasmanında özellikle savunmada sıkıntılar yaşasalarda buldukları goller ile net bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Tam, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını rakibe pozisyonlar verdiklerini ancak erken buldukları golle öne geçmenin verdiği moralle topa sahip olduklarını belirterek ‘İkinci yarıda ise rakibin etkili yönlerini durdurduk ve son bölümde oyuna sonradan giren arkadaşlarımızın golleri ile maçı 3-0 net bir skorla kazandık. Şampiyonluk kupasına emin adımlarla ilerlediğimizden kimsenin şüphesi olmasın’ dedi.

Tahsin Tam açıklamasında şunları söyledi ‘Galibiyet parolası ile çıktığımı maçta İnegölspor deplasmanında üç puan almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Maçın ilk dakikalarında oyuna girmekte zorlandık ve yaptığımız basit top kayıpları ile rakibe hücum fırsatları verdik. Rakibin kanat ataklarında kalemizde tehlikeler yaşadık. Yakaladığımız hızlı hücum fırsatlarından birinde üstünlüğü yakaladık. İlk yarıda zaman zaman topa sahip olarak organize ataklar yapmaya çalıştık ancak üçüncü bölgede tercih hataları ve basit top kayıpları yaptık. İkinci yarıya kontrollü başladım. Rabike merkezden kolay bağlantı şansı vermemeye çalıştık. Savunmamızın arkasına atılan uzun toplarda kalemizde zaman zaman tehlikeler yaşadık. Ancak iyi reaksiyon vererek maçı yemeden bitirmeyi başardık. Rakibin savunmada açıklan vereceğini düşünerek hızlı hücumlar denedik. Sonradan oyuna giren oyuncularımızın verdiği katkılarda bulduğumuz goller ile net bir galibiyet almış olduk. Genel olarak defensif anlamda sıkıntılar yaşadığımız bir maç olsa da her geçen gün üstüne koyarak gelişmeye devam edeceğiz. Çorum halkını sevindirdiğimiz için mutluyuz. Hedefimiz olan şampiyonluk kupasına emin adımlarla ilerlediğimizden hiç bir taraftarımızın şüphesi olmasın. Biz birlikte daha güçlüyüz ve hedefimize birlikte ulaşacağız. Deplasmana kadar gelerek bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum’ dedi.