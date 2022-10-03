İbrahim Melih Şahin Balkan üçüncüsü

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Belediyesi Gençlikspor’un milli Judocusu İbrahim Melih Şahin Balkan Şampiyonasında üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Ümit olmasına karşın genç milli takımda mücadele eden Şahin yarı finalde ev sahibi ülke sporcusu karşısında haksız yere mağlup ilan edildi ve bronz madalya kazandı.

Karadağ’ın Podgorica kentinde yapılan Gençler Balkan Judo Şampiyonasında 81 kiloda milli takımda görev yapan İbrahim Melih Şahin ilk turra Yunan rakibi Kapsouros Mariosu çeyrek finalde Makedonya’lı rakibi Gribinet Cıprıjanı’yı ipon ile yendi. Yarı finalde ev sahibi Karadağ’dan rakibi önünde üstün bir maç çıkarnasına karşın ev sahii Janjer Markov’a yarım dakika içinde verilen üç ceza ile İbrahim Melih Şahin yenilerek finale yükselme şansını kaybetti.

İbrahim Melih Şahin üçüncülük maçında Karadağ’lı diğer sporcu Golubovic Vidoje’yi de ipon ile yenerek sıkletinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Balkan Şampiyonası'nda dün takım birinciliği müsabakaları ile sona erecek.