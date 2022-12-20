‘İkinci yarıya daha güçlü adımlarla girmek istiyoruz’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam ilk yarının son maçında Arnavutköy önünde üstün oynadıkları maçı kazanarak devre arasına kayıpsız girdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Tam devre arasını en verimli şekilde geçirerek ikinci yarı hedefe elele ulaşacaklarına inandığını belirten Tam tüm camianın buna inanmasını istedi.

Tam Arnavutköy Belediyespor maçının ardından yaptığı değerlendirmede: ‘Önemli bir maçtan galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. Zor maç olacağını biliyorduk ona göre hazırlandık. Maça çok iyi başladık ve oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Etkili ataklar yaparak gol pozisyonlarına girdik. Pozisyonları değerlendirebilsek maçı daha erken çözebilirdik. Çok az kayıpla gitmemiz gerekiyordu bunu başardık Golü bulana kadar rakip dirençli bir oyun ortaya koydu. Hızlı hücumlarla pozisyona girmeye çalıştı. Oyun disiplininden kopmadan kararlı şekilde mücadelemize devam ettik. Özellikle ikinci yarı rakibe iyi baskı kurduk ve organize atak yapmalarına izin vermedik.

Bu baskı ile birlikte rakibi hataya zorlayarak golü bulduk. Maçın devamında yaptığımız değişikliklerle oyunun kontrolünü bırakmadık ve üstün bir oyn ortaya koyarak galip gelmeyi başardık.

İlk yanının son maçına karakterli bir mücadele sergileyen futbolcularımıza ve bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Ayrıca ceza sınırındayız bu maçta takımlarına sahip çıktılar ve destek verdiler kötü tezahürat yapmadan iyi organize oldular ve takımlarına destek verdiler. Devre arasını en verimli şekilde değerlendirerek ikinci yarı hedefimize daha güçlü adımlarla ilerlemek istiyoruz.

Biz desteksiz başaramayız, Bu birlikteliği sagladığımız takdirde iyi bir ikinci devre ile bu sezonu taçlandırmak istiyoruz. İnşallah bana bu ekibe ve yönetimi nasip olur hep birlikte bu sezon hedefimize ulaşırız’ dedi.