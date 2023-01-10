İkisinden biri geliyor!

Çorum FK kanat transferinde noktayı iki isimden birinde koyacak. Kırmızı Siyahlıların hedefindeki iki isim Sakaryaspor’dan Hurşit Taşçı ile Manisa FK’dan Selim Ilgaz.

İkinci yarı kadrosundaki eksikleri gidermek için teknik heyetin çalışmaları sonucunda bir kanat ve bir forvet transferi yaparak ara transfer dönemini kapatmak isteyen Çorum FK Selim Ilgaz ve Hurşit transferinde sona yaklaştı.

1995 yurt dışı doğumlu Selim Ilgaz 2015 yılında ilk kez Fatih Karagümrük takımına transer oldu ardından bir sezon kiralık Erciyesspor formasını giydi.

Ardından Hatayspor’da üç yıl forma giyen Selim Ilgaz geçtiğimiz sezon başında ise Manisa FK takımına transfer oldu. Ligin ilk yarısında 15maçta forma giyen Selim Ilgaz ile büyük oranda anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Kırmızı Siyahlı takımın gündemindeki diğer isim ise Sakaryaspor’dan Hurşit Taşçı.

1990 Keçiören doğumlu Hurşit Taşçı Amedspor, Keçiörengücü, Geredespor, Ünyespor, Çatalcaspor, İstanbulspor, MKE Ankargücü, Gümüşhanespor, Kahramanmaraşspor, Tuzlaspor, Sivas Belediyespor ve son iki sezondur da Sakaryaspor formalarını giydi. Taşçı ligin ilk yarısında Sakaryaspor’un 17 maçında forma giydi.

Selim Ilgaz ile büyük oranda anlaşan ve kulübü ile sorunu da çözen Çorum FK, Hurşit Taşçı’nın kulübü ile olan sorunu çözmesi halinde transfer gerçekleşecek. Aksi takdirde ise Selim Ilgaz ise resmi sözleşme imzalanacak.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2023, 18:07