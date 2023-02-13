‘İnşallah ülkemiz daha güçlü ayağa kalkacaktır’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam ülke olarak çok büyük bir felaket yaşadığını ve bu ortamda futbol konuşmanın anlamının olmadığını söyledi.

Tam fiziksel olarak takımı hazır tutmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ancak önceliklerinin deprem altındaki vatandaşların kurtulması ve hayattakilerin ise ihtiyaçlarının karşılanması için ellerinden gelen desteği gerek kulüp gerekse bireysel olarak yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Tahsin Tam antrenman öncesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi;

‘Ülkemizin yaşamış olduğu üzücü afet bizleri de derinden yaraladı. Ölenlerimize rahmet, geride kalanlarımıza sabır diliyoruz. Tüm ülkemiz kenetlendi. Birlikteliğini ortaya koydu. Tırlar dolusu yardımlar, enkaza yardıma koşan gönüllülerimizi gördük. Hem Çorum FK olsun, hem Çorum halkı olsun deprem bölgesine yardımlarını ulaştırmak için olağanüstü çaba gösterdiler. Şimdi birlik beraberlik zamanı. İnşallah daha güçlü bir şekilde ülkemiz ayağa kalkacaktır. Umarım bu birlik ve beraberliğimiz bundan sonra da bu şekilde devam eder ve tüm dünyaya örnek olur. Yaşanılan afet çok derin yaralar bıraktı bizlerde. Yediğimiz içtiğimiz şeyler haram gibi geliyor. Yutkunamıyoruz. Oradaki kardeşlerimizi düşündüğümüz zaman. Allah yardım etsin hepsine. Futbol için konuşulacak bir şey yok. Doğru da olmaz zaten. Önceliğimiz yaralarımızı sarmak. Biz lig hazırlıklarımızı moralimizi düşükte olsa devam ediyoruz. Fiziksel olarak takımımızı hazır tutmak zorundayız. Futbolcularımızın da moralleri çok bozuk. Teknik heyetimiz olsun, futbolcularımız olsun yardımlarını imkanlar doğrultusunda yapma gayreti içinde. Söylediğim gibi birlik ve beraberlik içerisinde bu yarayı saracağız’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2023, 19:33