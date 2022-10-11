Kavuncu, Amatör camia ile kahvaltıda buluştu

HALİL ÖZTÜRK

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Amatör Spor kulüp temsilcileriyle Amatör Spor Haftasında kahvaltıda bir araya geldi.

Kadeş Meydanı Belediye Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen kahvaltıya, Milletvekili Erol Kavuncu’nun yanı sıra ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü Nadir Solak, ASKF Onursal Başkanı Sefer Kurtaran, İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan, ASGD Başkanı Rıfat Kara, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, ASKF Yönetim Kurulu Üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Kahvaltı öncesi kulüp temsilcileri ile tek tek tanışan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, tüm kulüplere başarı dileklerini iletti. Konuşmasının devamında Çorum spor taban birlikleri ile istişarede bulunan Kavuncu, kulüplerin taleplerini de dinleyerek çözüm noktasında yardımcı olacaklarını ifade etti.

Kulüplerin belirlenen hedef ve vizyona ulaşması için yapılması gerekenleri de anlatan Kavuncu, 2022 yılı içerisinde amatör spor kulüpleri için 2 milyon 572 bin TL destek sağladıklarının da altını çizerken, Çorum’da spora ve sporcuya her zaman destek olacaklarını da ifade etti.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, kahvaltıya katılan Kavuncu’ya ve tüm kulüp temsilcilerine teşekkür etti.