Kırmızı kart beklenen pozisyon

Çorum FK’nın, Tarsus İdman Yurdu maçının ilk yarısında kırmızı kart beklediği pozisyon.

Kırmızı Siyahlı takımın 1-0 önde olduğu dakikalarda savunmadan hızlı çıkan kırmızı siyahlı takımda kaptan Murat Yıldırım rakip ceza sahasına yakın noktada topa sahip olmak isterken avantajlı durumda iken Tarsus’lu oyuncunun yüzüne yaptığı bu hareket ile yerde kaldı.

Maçın hakemi kısa süreli bir duraksamanın ardından pozisyona devam dedi.

Son adam olan ve bariz gol şansını engellemekten kırmızı kart görmesi gereken bu pozisyonda maçın hakemi maçın kaderine etki etti.