Moraller düzeliyor

Çorum FK cumartesi günü deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mert Nobre yönetiminde tesis sahasında yapılan antrenmana Burak Çalık dışında tüm futbolcular katıldılar. Sakatlığı devam eden Suat takımdan ayrı olarak salonda özel program doğrultusunda çalışırken Mehmet Akyüz ise takımla birlikte kontrollü bir çalışma yaptı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra kısa mesafe sprint koşuları ile devam etti.

Daha sonra tam sahada taktik çalışma yaptıran Teknik Direktör Mert Nobre Eserler Erokspor maçının oyun taktiğini denetti.

Amedspor maçında yapılan hatalar konusunda özel bir çalışma yaptıran Teknik Heyet futbolculara rakibe boş alan bırakmaması ve çabuk oynamaları uyarısında bulundu. Kırmızı Siyahlı takımda futbolcuların Amedspor maçının moral bozukluğunu üzerlerinden attıkları gözlendi.

Çorum FK Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.