Murat Yıldırım'ın forma 25 bin liraya satıldı

HARUN AKKAYA

Çorum Futbol Kulübü'nün kaptanı Murat Yıldırım, depremzedelere destek için formasını açık artırmada satışa çıkardı.

Kaptan Murat Yıldırım'ın 19 numaralı formasını açık artırma sonunda 25 bin lira bedelle Hasan Kaya Yapı İnşaat sahibi Hasan Kaya satın aldı.

Tesislerde düzenlenen törenle Murat Yıldırım formayı Hasan Kaya ve çocuklarına teslim etti.

Hasan Kaya böyle bir günde depremzedelere destek vermek amacıyla yapılan bu çalışmaya duyarsız kalmalarının söz konusu olamayacağını belirterek Murat Yıldırım ve tüm takım oyuncularını tekbril etti.

Murat Yıldırım da Hasan Kaya’ya bu duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2023, 18:54