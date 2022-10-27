Okul sporları açılış toplantısına yoğun katılım

HALİL ÖZTÜRK

Okul Sporları 2021-2022 öğretim yılı ödül dağıtım ve 2022-2023 yılı faaliyetleri açılış töreni dün Anitta Otel’de yapıldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Erdoğan Tanyılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile Milli Eğitim ve Gençlikspor Şube Müdürleri, İlçe Spor Müdürleri, Okul Müdürleri bir çok branşın il temsilcisi, antrenörleri ve Beden Eğitimi Öğretmenleri katıldılar.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda daha sonra Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay geçen yıl yapılan okul spor faaliyetlerinden görüntülerin yer aldığı bir slayt sunumu yaptı.

Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Vali Yardımcısı Erdoğan Tanyılmaz’ın konuşmalarının ardından geçen yıl okul spor faaliyetlerinde Türkiye’de ilk dört içinde sporcu yetiştiren antrenör ve beden eğitimi öğretmenlerine plaket verildi.

Plaket töreninin ardından ise Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay bu sezon sistemde ve uygulamada yapılan değişiklikler hakkında hazırladığı sunumu paylaştı. Toplantı son bölümünde Beden Eğitim Öğretmenlerinin karşılıklı soru cevap şeklinde tamamlandı.

Başarılı antrenör ve öğretmenlere plaket

Okul Sporlarında geçen sezon Türkiye Şampiyonalarında ilk dört içinde sporcusu olan Antrenör ve Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Okul Sporları Faaliyetleri Tertip Komitesi üyelerine plaketleri dün düzenlenen törenle verildi.

Okul Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Ayşe Şenvuya, Milli Eğitim Spor Şube Müdürü Ahmet Çaylam, okul Sporlarıİl Temsilcisi Mustafa Türkay ile Tertip Kurulu üyeleri Deniz Kılıç ve Altan Çoban plaket aldı.

Beden Eğitimi Öğretmenleri Barış Boyar, Canan Cansel Arslan, Uğur Çadır, Savaş Taştan, Özgür Zihar, Taner Karabacak, Ahmet Koltaş, Ali Korkmaz ve antrenörler Emrah Taç, Rıza Yavuz, Ayhan Karaaslan, Çelebi Bayır, İsmail Bülent Tuzcu, Hasan Has, Samet Türe, Sedef Kuşgöz, Hasan Çalışkan, Şahin Güler, Bekir Bolat, Fatih Saltan, Gökçen Yılmaz, Aydın Fırat, Yasin Bolat, Mustafa Biçer ve Adem Uysal plaket alan isimler oldular.

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022, 11:11