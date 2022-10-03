Osmancık, Erciyes’e ilk yarıda boyun eğdi:2-1

HALİL ÖZTÜRK

Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Osmancık Belediyespor sezonun ilk maçında Hacılar Erciyesspor deplasmanında rakibine ilk yarıda yediği gollerle 2-1 yenilerek sezona mağlubiyet ile başladı.

Bu sezon kadrosunu büyük oranda yenileyerek başlayan Osmancık Belediyespor rakibi önünde maça tutuk başladı.

İlk dakikalarda ev sahibi takım etkili oynarken 32. dakikada bulduğu golle Erciyesspor 1-0 öne geçti. Bu golden altı dakika sonra ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı Hacılar Erciyesspor takımı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Osmancık Belediyespor baskılı başladı ve bunun sonucunda da 48. dakikada Ertuğrul’un attığı golle skoru 2-1 yaptı ve umutlandı.

Baskıyı iyice artıran Osmancık Belediyespor’da Enes ikinci sarıdan kırmızı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın bundan sonraki bölümünde Osmancık Belediyespor beraberlik için baskı kursa da gol yollarında beklenen performansı gösteremeyince sezonun ilk maçından 2-1 mağlup ayrılarak lige puansız başladı.