Oynamadan kazandık

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK bay geçtiği haftada liderliğini korumayı başardı.

Kırmızı Siyahlıların en yakın rakiplerinin yenilmesi ve berabere kalması ise sekizinci haftaya averajla lider girdi.

Kırmızı Siyahlı takımın bay geçtiği 7. hafta maçında şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Menemen FK ile Düzcespor arasındaki maçın ilk yarısını Menemen 1-0 önde tamamladı.

Maçın son dakikalarında Düzcespor yedi dakika içinde iki gol bularak rakibi önünde 2-1 üstünlüğü yakaladı. Maçın 90+4. dakikasında Muhammed Enes Yılmaz’ın golü ile Menemen takımı 2-2 beraberliği sağladı ve 13 puanla haftayı dördüncü sırada tamamladı.

Şanlıurfaspor Bayburtspor önünde ilk yarıda zorlansada ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-0 yenerek 13 puan ve averajla ikinci sırada yer aldı.

Erzincanspor ise grupta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Ispartaspor deplasmanında 86. dakikada yediği golle bu sezon ilk yenilgisini aldı ve liderlik şansını kaçırdı. 13 puanla üçüncü sıraya geriledi.

Geçen hafta Çorum FK’ya son dakikalarda yediği gollerle 4-1 mağlup olan Batman Betrolspor evinde Sivas Belediyespor’u 3-0 yenerek beşinci sırada yedinci haftayı kapattı.

Haftanın kritik maçında Afyonspor ile Amedspor arasındaki karşılaşma çok zorlu mücadeleye sahne oldu. Ev sahibi takım ilk yarıda etkili oldu ve Olcay’ın ayağından penaltıdan yararlanamadı Berat’ın golü ile öne geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında Amedspor beraberliği sağladı. İkinci yarıda Amedspor baskı kurdu 61. dakikada Oğuz’un kırmızı kart görmesi ile on kişi kalmasına rağmen oyundan düşmedi ve baskılı bir oyun ortaya koydu.

Afyonspor 80. dakikada kazandığı ikinci penaltıyıda Ege dışarı atınca takımlar sahadan 1-1 beraberlik ve bir puanla ayrıldılar. Bu sonuçla Afyonspor ve Amedspor yedinci ve sekizinci sırada haftayı tamamladılar.

Lige kötü başlayan hafta başında Mustafa Reşit Akçay ile anlaşan Esenler Erokspor üst üste ikinci maçında Bursaspor deplasmanında 3-0 kazanarak ligdeki çıkışını sürdürdü.

Arnavutköy Belediye evinde İnegölspor ile 1-1 berabere kalırken Ankaraspor, Nazilli Belediyespor deplasmanında tek golle üç puanı alarak 9 puana yükseldi.

Ligde 8. hafta maçları 5 Ekim çarşamba günü oynanacak.