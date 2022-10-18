‘Şampiyonluğa inancımız tam taraftarlarımız bize inansın'

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ligde son iki maçta aldıkları mağlubiyeti erken bir uyarı olarak gördüklerini ve gerekli dersleri çıkardıklarını belirterek ‘Bizim hedefimizde ve inancımızda hiç bir değişiklik yok, sezon sonunda şampiyon olacağız’ dedi.

Oğuzhan Yalçın önceki akşam Çorum WEP TV’de yayınlanan Sporun Merkezi programında canlı yayında soruları cevaplandırdı. Yalçın saha için ve teknik heyetin ilgi alanı ile ilgili sorulara cevap vermezken diğer tüm konularda içtenlikle cevap verdi. Yalçın yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

Takım liderken tüm camianın desteği üst düzeyde ekran karşısına herkes çıkmak ister. Ben ilk geldiğimde de söyledim. Ben zor günlerde öne çıkmayı ateşden gömlek giymeyi benimsedim. Bugün bana ihtiyaç olduğuna inandığım için ekran karşısına geçtim. Camianın merak ettiği soruları cevaplamak için buradayım.

‘Büyük camialar kaybedince tepkiler de büyük olur’

Uzun lig maratonunda inişler çıkışlar olacağını sezon başında söylemişti. Ben sahadan tribüne geçtim ancak aynı heyecanı hala yaşıyorum. Son iki hafta dışında iyi gidiyorduk. Liderlikten dördüncü sıraya indik. Taraftarlarımızın isteklerini ve taleplerini haklı görüyorum. Biz büyük bir camia ve kulüp olma yolunda güzel gelişmeler aldık. Büyük takımlar maç kaybettiğinde bizim takımda da olması normal.

Bizim artık üst lige çıkmamız lazım. Çevremizdeki tüm iller Süper Lige kadar çıktılar. Biz arada sıkışıp kaldık. Bu beklenti camiada büyük olunca bu eleştiriler ve yorumlarda yüksek perdeden oluyor. Bunu bizler yönetici teknik heyet ve futbolcuların anlaması lazım. İki hafta önce alkışlıyordu tribüne çağırıyordu.

‘Uyarının erken olması güzel’

Bu iki haftalık kötü gidiş bize erken bir uyarı olarak görüyorum. Erken olması bizim için iyi oldu telafi olmayan haftalarda olmadığı çok iyi. Biz bu yıla çıkarken şampiyonluk diye bir şey çıkmadı yapılanlar ve Çorum'un ismi şampiyonluğa oynar. Sezon sonuna kadar da bu hedef doğrultusunda mücadelemiz sürecek.

‘İstikrardan yanayım’

Beş maç galip geldiğinde yanlış bir şeyler yaptığına inanırsam yol ayrımına gelirim. Beş maç mağlup olduğunda doğru şeyler yaptığına inanırsam yola devam ederiz. Benim yanımda iki tane sahadan gelen ve iki güzel kardeşimle çalışıyorum. İkisi de bu takım için çok büyük fedakarlıklar yaptılar. Onlar bugüne kadar bana hoca ile ilgili söylediği olumsuz hiç bir şey söylemediler. Benimde oyuncularında hocanın da eksikleri var. Hepimizin şapkamızı önümüze koyması gerekiyor. Şu an için Nobre hoca için öyle bir tasarrufumuz yok. Biz diye yola çıktık bur da da ben tek başına karar vermem. Kişilikleri ve karakterlerine güvendiğim spor aklım var yönetim kurulu arkadaşlarımız var. Ben bu konularda istikrardan yanayım. Kulüp içerisinden bana gelen en ufak bir olumsuz bir durum yok.

‘Çorum FK bir tabeladır reklam vermek isteyene kapımız açık’

Hiç bir iş adamının Çorum FK'ya destek olma mecburiyeti yok. üç yıl Ahmet Ahlatçı göğüs sponsoru oldu. Bu sezon başka şekilde katkı vereceğini söyledi. Bu yaptığımız görüşmenin içeriğini söylemem doğru olmaz. Ahmet abiye veya başka bir iş adamına küskünlüğüm kırgınlığım yok olamazda. Kendisine katkılarından dolayı locasını tahsis ettik ve geldiği zaman hazır dedik. Belki gelecek sezon sponsor olmak ister bu tamamen kendinin düşüncesi olacaktır. Çorum FK bugün Çorum'un en büyük marka değeridir. İstanbul'da 16 yaşındaki çocuğa sorun Çorum FK'yı bilir ancak Çorumun zengini bilmez. Çorum FK bir tabeladır bunu siz reklam vererek kendinizi tanıtabilirsiniz diyoruz. TSO Başkanımız ile de görüştüm. Ben para istemediğimi söyledim. Geçmişte yaşananlara girmedim girmeyeceğim. Çorum FK gerçekten Türkiye'de büyük bir ismi olan camia. Bizi şu anda sponsor olmak isteyen çok sayıda kişi var.

‘Çorum FK kulübü Çorumundur sadece hisseleri bizdedir’

Cantürk Alagöz bizim göğüs sponsoru. Bizle beraber Fenerbahçe'nin de sponsoru, Ankaragücü'nün de sponsoru onlarda hissesi mi aldı. Bu kulüplerden hissesi mi var. Çorum FK kulübü Çorumundur Çorum FK'nın sadece hisseleri bizimdir. Bunda açık ve netim. Kendisine çok teşekkür ediyorum öyle bir zamanda geldi ki.

‘Biz neden kendi ayağımıza sıkalım’

Ben hasta bir Çorumsporluyum. Serkan kardeşim Diyarbakırlı ve Amedspor formasını giymiş sayfalarını takip ediyor diyorlar. Bende başka kulüplerde Çorum taraftarlarını takip ediyordum. Ben sahadan gelen biriyim, benim güvendiğim iki kardeşim takımın içinde Mert Nobre hocam onlarla birlikte yatıyor kalkıyor. Onu da geçtim bizim bu yola birlikte yola çıktığım kardeşim Murat Yıldırım var. Biz neden kendi ayağımıza sıkalım böyle bir sıkıntı olduğunda en ufak bir şüphemiz olsa bir dakika düşünmeyiz. Serkan güzel bir kardeşimiz o kadar ağır eleştiri ve tepkiye yıkıma rağmen bu hafta Erok maçında takımın iyilerden birisiydi.

‘Muhsin Dere alt yapı tesisi için arazi bulmamızı bekliyor’

Muhsin Dere abimiz ile ilk görüştüğümüzde benden istediği Çorum'da bir arazi bul alt yapıya büyük bir tesis yapalım dedi. Ben maddi konulara yoğunlaştım her hafta beni arayarak tesisin arazi durumunu sordu. Çorum'da stadımız yıkıldı çocuklarımızın spor yapacak alana ihtiyacı var 5-6 saha yaparsak en az bin tane çocuğumuza dokunuruz bu çok önemli dedi. Keşke Çorum'da onun gibi 3-4 isim daha çıksa. Memleketi düşünen Çorum'a ne yapalım diye düşünen bir isim. Alt yapı tesisi ile ilgili bir arazi bulduk ancak olmadı henüz başka bir arazi bulursak hemen altı sahalı bir tesis kazandıracak.

‘Hiç bir oyuncum % 100 performans vermedi’

Oyuncularla görüşüyorum beklentilerin uzağında olan isimler var. Henüz hiç bir oyuncumdan % 100 performans alamadık. Ancak henüz dokuz maç oynadık ve önümüzde uzun bir süre var. Devre arasına kadar bu kadroyu en verimli şekilde faydalanmak istiyoruz, Devre arasında bizim istediğimiz ölçülere uygun futbolculardan gerekli transferleri yaparak ikinci yarıda hedefe ulaşacağımıza inanıyorum.

‘Tüm çocuklarımızın yararlanacağı bir tesis yapmak hedefimiz’

Bu seneki hedefimiz 1. lige çıkmak ve onun planlamamızı yapmak istiyorum. İlk geldiğimiz zaman söylediğimiz zaman tesisleşme ve alt yapı dedik. Bizim memleketimizde maalesef futbol adına böyle bir tesisimiz yok. Çorum'a Altınordu, Fenerbahçe futbol okulları geliyor. Çorum'da öyle bir tesis olmalı ki tüm çocuklarımız oradan faydalanmalı. Amatörden aldığımız her futbolcuya bir bedel koyduk ve profesyonel olsa başka kulübe gitse % 10 pay ödeneceğini protokol altına aldık. Çorum FK hiç bir amatör kulübe sırtını dönmedi dönemez de.

‘Her sezon bir tık üzerine koyacağız’

Bu sene neyse gelecek sezon bir tık üzerine koyacağız. Bu sene bir tuğla koyduk gelecek sezon ikinci tuğlayı koyacağız. Alt yapı tesisimizle birlikte kendi öz kaynaklarından faydalanan bir kulüp olması en büyük düşüncemiz. Bu sene destek var seneye bunlar olmazsa diye endişeye gerek yok biz onlarla birlikte yola çıktık onlarla birlikte yola devam edeceğiz.

‘Gemi limana geldiğinde pislikleri boşaltırız’

Futbol Federasyonu genel kurulunda 8-10 kulüp başkanları sohbet ediyorduk. Hepsi arkalarında destek veren firmaları söylediler. Senin arkanda ne var diye sorduklarında 'Biz sadece iki kişiyiz ve yönetim kurulumuz. Ancak benim arkamdaki asıl güç tüm Çorumlular dedim. Bizim bu işe girmemize neden taraftarlarımızın verdiği destek. Onların verdiği güçle bu işe girdik ve o güçle devam ediyoruz. Limandan gemiyi hep birlikte biz yola çıktık. Geminin içinde birbirimize saldırmayalım. Gemi limana geldiğinde inelim ve pislikler varsa limanda boşaltırız onları.

‘Eleştiri ve tepki maç sonunda olsun’

Eleştiri tepki maç sonunda olur. Maç sırasında olması kendi ayağımıza sıkmak gibi oluyor. Şu anda bir ve beraber olmaya ihtiyacımız var. Şu anda bizim rakibimiz konumundaki takım taraftarları camiaya nifak sokmak için yorumlar yapabilirler. Bilinçli taraftarımız gerçekten çok fazla. Ben bir siyasetçi değilim kimse ile kötü olmadım ve olmam da. Kendi kişisel hayatım bu makamı bağlamaz. Çorumspor menfaatine neyse onu yapmak zorundayım. Çorum FK'yı seven herkes bizimle birlikte.

‘En büyük hayalim İsrail takımı ile maç yapmak sahaya Türk ve Çorum FK bayrağı dikmek’

İlk hedefim alt yapı tesisi olması ve o tribünde çocuklarımızın oynadığını görmek. İkinci hedefim Çorum FK'yı Süper Ligde görmek. En büyük hayalim ise her halde UEFA Kupası olur şampiyonlar ligi çok uç olur, bir gün Çorum FK'nın İsrail'in bir takımı ile eşleşip orda Türk ve Çorum FK bayrağını sahanın ortasına dikmek ve o gün istifa ederim. Bütün hedeflerim içinde en büyük hayalim bu.

‘Şampiyonlukta en ufak bir şüphemiz yok’

Bu sene bizim hiç birimizin, yönetim olarak biz teknik heyet ve futbolcularımızın aklında şampiyonlukla ilgili en ufak bir endişemiz yok. Taraftarlarında aynı düşüncede olduğuna inanıyorum. Bize inansın ve güvensinler. Kimsenin endişesi olmasın. Çorum FK her zaman en üstlerde oynayacaktır.