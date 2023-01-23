Sentetik sahaların yıkılmaması için eylem yaptılar

Çorum’da amatör spor kulüpleri ve Çorumspor’da oynayan eski futbolcular, yıkılan Dr Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu’nun yanındaki sentetik sahaların park yapılmasını protesto etti.

1 Nolu Sentetik Saha’da bir araya gelen amatör spor kulüp antrenörleri ve futbolcular ile Çorumspor’da oynayan eski futbolcular sahaların yıkılmaması için Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a çağrıda bulundu.

Hep birlikte ‘Sahama Dokunma’ diye bağıran katılımcılar, sahaların yıkımından vazgeçilene kadar eyleme devam edeceklerini söyledi.

Bölgede yeterince park olduğunu ancak spor alanı olmadığını belirten eski Çorumsporlu futbolculardan Buğra Öztürk, yapılacak Millet Bahçesi’ne 1 ve 2 nolu sentetik sahaların da eklenmesini istediklerini söyledi.

Eyleme katılan eski Çorumsporlu futbolcu Nedim Köse ise “Biz bu sahalarda büyüdük. Profesyonel futbolcular olduk. Başka şehirlerde oynadık. İlimizi temsil ettik. Milli takımlarda oynayan abilerimiz var. Bu sahalarda rahmetli Halit Kılıç’lar, Remzi abiler, Salih abiler, Yaşar abiler, Kenan abiler, Akif, Vedat, Oğuzhan Yalçın’lar bu sahada yetişti. Buradaki çocuklara hepimizin sahip çıkması lazım. Bu semt tarihi bir semt. Bu semt Bahabey’in çocuğunu , Yazı Çarşı’nın çocuğunu hepsini bir araya getiren bir semt. Bu sahalar elimizden alınmasın. Buradan değerlil büyüklerimizden ve siyasilerden buranın park yapılmamasını rica ediyoruz. Burası spor alanı olarak kalsın ve iyileştirilsin. Bölgede yetirince park var zaten. Buraya bu çocuklar gelmediği zaman mahalle aralarında kötü alışkanlıklar edinecekler. Spor yapan çocuk kötü alışkanlıktan uzak durur. Lütfen bu sahaya dokunmasınlar.” şeklinde açıklama yaparak, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a çağrıda bulundu.



