Serkan’ı birlikte teselli ettiler

HARUN AKKAYA

İki sezondur Çorum FK formasını giyen Serkan Yavuz futbol hayatının en sıkıntılı maçını oynadı.

Amedspor ile oynanan kritik maçta yaptığı iki hata sonucunda takımı iki gol yiyerek 2-0 mağlup olunca taraftarların büyük tepkisini çekti.

Aslen Diyarbakır’lı olması nedeni ile taraftarların tepkisi peş peşe gelen hatalar sonucunda yenilen iki golün ardından Serkan Yavuz oyundan çıkmak istedi.

Kenar yönetim Teknik Heyet ile saha içindeki arkadaşları onu teselli ettiler.

Maçın kalan bölümünde taraftarların tepkisi devam eden Serkan Yavuz maçın bitiş düdüğü ile birlikte soyunma odasına gitmek istedi.

Bu sırada geçen sezon birlikte çalıştığı bu sezon Amedspor’da görev yapan Ahmet Yıldırım ve mevcut Teknik Direktörü Mert Nobre futbolcuyu birlikte teselli ettiler ve soyunma odasına gitti.