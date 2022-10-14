SON DAKİKA! Erok maçı seyircili

Çorum FK’ya Tahkim Kurulu’ndan müjdeli haber. Kırmızı Siyahlı takımın deplasmanda bir maç seyircisiz oynama cezası kaldırıldı.

Kırmızı Siyahlı takımın önceki hafta içinde Sivas Belediyespor ile deplasmanda oynadığı maçtan sonra yaşananlar nedeni ile PFDK tarafından bir deplasman maçı seyircisiz oynama ve 14 bin lira para cezası verilmişti.

Kırmızı Siyahlı kulüp yönetimi bu karara hazırladığı savunma ile Tahkim’e itirazda bulunmuştu. Yapılan savunmada olayı başlatanların Sivas Belediyespor’lu futbolcular olduğu sonraki bölümde Çorum FK taraftarlarının savunma yaparken olayların yaşandığı belirtildi.

Tahkim Kurulu yaptığı görüşme sonunda Çorum FK’ya verilen deplasmanda bir maç seyircisiz oynama cezasını kaldırırken 14 bin lira para cezasına hükmetti.

Bu karar ile uzun süredir İstanbul’da takımlarını izlemek ve destek vermek isteyen Çorumlulara yarın oynanacak maçı izleme imkanı sağlanmış oldu.