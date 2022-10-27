Suat Kaya bir ay sonra antrenmanda

HARUN AKKAYA

Bir aydır sakatlığı nedeni ile sahalardan uzak kalan Suat Kaya takımla antrenmanlara başladı.

25 Ekim’da Batman Petrolspor ile oynanan maçta sakatlanan ve tarihten bu yana tedavi süreci devam eden Suat Kaya bir aylık ayrılığın ardından önceki gün takımla birlikte çalışmalara başladı.

Suat Kaya’nın tedavisinin tamamlandığı ve tecrübeli futbolcunun fiziksel eksiğini gidermek için özel programla antrenman yaptığı öğrenildi. Suat Kaya’nın hafta sonu oynanacak Tarsus maçı kadrosunda yer alması bekleniyor. TeknikHeyetin son bölümde forma vereceği öğrenildi.