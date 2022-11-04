Tam yönetiminde ilk antrenman

HARUN AKKAYA

Çorum FK yeni Teknik Direktörü Tahsin Tam yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Dün öğlen saatlerinde ekibi ile birlikte tesislere gelen Tahsin Tam ilk olarak yönetim ile tanıştı, ardından toplantı salonunda basın toplantısına katılan Tahsin Tam daha sonra futbolcularla bir araya geldi.

Yaklaşık yarım saat süren bu toplantının ardından tesis sahasına antrenman için çıkan Tam yönetimindeki Çorum FK ilk antrenmanını yaptı.

Kaleciler ayrı olarak çalışırken futbolcular ise üç ayrı bölümde kurulan aletlerde farklı bir koordinasyon çalışması yaptılar. Suat’ın takımdan ayrı düz koşu yaptığı, Burak Çalık’ın salonda güçlendirme yaptığı antrenmana diğer tüm futbolcular katıldılar.

Son bölümde yarı sahada taktik çalışma yaptıran Teknik Direktör Tahsin Tam bu sırada Mert Nobre’nin de ekibinde görev yapan ve devam eden Can Güçer’den futbolcular hakkında bilgi aldığı gözlendi.

Çorum FK Bayburtspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2022, 11:24