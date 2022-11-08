Tam’a TAM destek

HARUN AKKAYA

Çorum FK taraftarlarından kırmızı siyahlı takımın yeni teknik patronuna tam destek.

Geçtiğimiz hafta içinde anlaşarak kırmızı siyahlı takımın başına geçen Teknik Direktör Tahsin Tam iki günlük antrenmanın ardından Bayburtspor maçında takımın başında görev yaptı.

Cumartesi olması ve alınan kötü sonuçlar nedeni ile taraftar sayısının bu sezonun en az sayısı olmasına karşın gelen taraftarlar Teknik Direktör Tahsin Tam’a destek verdi. Maraton tribününde açılan pankartta ‘Yolmumuz Uzun güvenimiz TAM’ mesajını açtılar.

Tribün liderlerinden Hüseyin Nalcı da Teknik Direktör Tahsin Tam’a çicek vererek hoş geldiniz dedi ve başarı dileğinde bulundu. Tahsin Tam daha sonra taraftarların davetine uyarak orta sahaya kadar gelerek onlara alkışlarla teşekkür etti.