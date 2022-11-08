Tuncay Kılıç rakip oldu

HALİL ÖZTÜRK

Çorumspor alt yapısında yetişen ve bir çok üst lig takımında forma giyen alt yaş kategorilerinde milli olan Tuncay Kılıç Bayburtspor maçında 45 dakika oyunda kaldı.

Bir çok kez milli formayı giyen ve farklı takımlarda mücadele eden Tuncay Kılıç cumartesi günü Çorum FK maçında Bayburtspor maçında ilk onbirde sahaya çıktı.

Tuncay Kılıç ilk 45 dakika forma giydikten sonra devre arasında teknik direktörü tarafından oyundan alındı. Yerine giren Talha ise sadece 6 dakika oyunda kaldı ve kırmızı kart görerek takımını sahada on kişi bıraktı.