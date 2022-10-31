Üyük Köyü’nde Baş Pehlivan Mustafa Doğan Özkaya oldu

Üyük Köyü güreşlerinde baş pehlivanlığı Mustafa Doğan Özkaya kazandı.

Ata Sporumuz Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından hazırlanan ve Sivil Toplumla İlişkiler Günel Müdürlüğü tarafından desteklenen ‘Türk’ün geleceği yaşatılıyor, Anadolunun köylerinde pehlivanlar tekrar güreş tutuyor’ projesinin üçüncü ayağı Üyük köyünde yapıldı.

Cumartesi günü yapılan güreşleri AK Parti İl Başkanı Ysuf Ahlatçı ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Güreşlerde bap pehlivanlığı final maçında Mehmet Ali Eryücel’i yenen Mustafa Doğan Özkaya kazandı. Güreşlerde boylarda dereceye giren pehlivanlar şöyle:

Sembol: 1. Abdullah Yıldırım, 2. Muammer Yıldırım, 3. Abdusselam Karakaş, 4. Ahmet Karakaş. Sembol1: 1. Berkay Gözübüyük, 2. Ahmet Arif Çeker, 3. Resul Efe Gözübüyük, 4. Alperen Bolat. Minik1: 1. Enes Yasin Kalender, 2. Mert Doğru, 3. Taha Bozkuş, 4. Abdullah Koçak. Minik2: 1. Osman Efe Yıldırım, 2. Yiğit Berat Aktaş, 3. Musab Atmaca, 4. Taha Taşçı, Teşvik 1: 1. Eren Yalçın, 2. M. Seyit Karakaş, 3. Süleyman Kalender, 4. Necati Bozkurt. Teşvik2: 1. Arda Kaya, 2. M. Kağan Teke, 3. T. Mert Özboyacı, 4. Emre Yalçın. Tozkoparan: 1. E. Berat Ertaşmış, 2. Metehan Eryücel, 3. Ö. Faruk Ceylan, 4. Mehmet Efe Koca. Deste: 1. Asilhan Görür, 2. Y. Emre Çimen, 3. Ömer Faruk Özdemir, 4. Yasin Metin.

Küçük Orta Büyük Boy: 1. Hüseyin Uysal, 2. Yusuf Eryücel, 3. Ali Şeker, 4. Mustafa Karaboğa, Büyük Orta: 1. Fazlı Kartal, 2. Bilal Akbıyık, 3. Cemal Kasımov, 4. Kemal Kasımov. Başaytı: 1. Onur Genç, 2. Ramazan Gargi, 3. Batuhan Cam, 4. Yasin Aydemir. Baş: 1. Mustafa Doğan Özkaya, 2. Mehmet Ali Eryücel, 3. Rasim Saraç, 4. Murat Kalender.