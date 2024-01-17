Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı sporcu sağlık raporu sorunu için ilgili birimler ile toplantı yaptı. Gerek okul gerekse kulüp sporcuları için özellikle ilçelerdeki sporcuların sağlık raporu almaları önündeki sorunları çözmek için vali Zülkif Dağlı ilgili birimler ile bir araya geldi. Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sağlık İl Müdürlüğü ve Hitit Üniversitesi yetkilileri bir araya geldi.

Bu toplantıda sporcu sağlık raporlarının daha rahat alınabilmesi için yapılması gerekenler konusunda geniş bir araştırma yapıldı. Vali Zülkif Dağlı’nın daha fazla çocuk ve gencin spor yapmasına imkan sağlamak için işleri kolaylaştırmak adına ilgili tüm birimlerin daha duyarlı olmasını istediği öğrenildi.