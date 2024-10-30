Yeni Malatyaspor’da Sportif Direktör olarak göreve başlayan Adem Büyük Teknik Direktörlüğü getirildi.

Süper Ligde bir çok takımda forma giydikten sonra futbolu Yeni Malatyaspor’da bırakan Adem Büyük kulü.bün içinde bulunduğu zor durumda sorumluluk alarak iki hafta önce Sportif Direktör olarak sarı kırmızılı takımda göreve başlamışı.

Yeni Malatyaspor yönetimi yaptığı görüşmeler sonunda Teknik Direktör Murat Uçtun ile yolları ayırdı ve bu göreve Adem Büyük’ü getirdi.

Adem Büyük yönetimindeki Yeni Malatyaspor ilk resmi maçına yarın Ziraat Türkiye Kupasında Kırıkkale FK karşısısında çıkacak.