Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Sporun Duayenleri’ buluşması yapıldı.

Aşiyan Cafe’de yapılan buluşmaya Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ile futbola emek vermiş çok sayıda değişik branşlarda antrenörlük yapmış isimler katıldılar.

Spor duayenlerinin buluşmasında tüm katılımcılar kısa kısa söz alarak kendilerini tanıttılar ve amatör sporla ilgili anılarını anlattılar.

Buluşma hoş bir sohbet ile tamamlandı.