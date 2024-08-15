Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yeni Şehir Stadyumunu yeni sezona hazırlanıyor. İki sezondur hizmet veren Çorum Belediyesi tarafından başlanan daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan stadyumun yüklenici firmasının eksikleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tesbit edildi ve yasal takip sonunda firmaya yapım kararı alındı.

Yüklenici firma tarafından tribünlerin çatısında küçük kalan bölümlerin uzatılarak taraftarların yağmurlu havada etkilenmemeleri için gerekli düzenleme yapıldı. Yaklaşık 15 gün süren bu çalışmalar sonucunda tribünlerin uzatılma işlemi tamamlandı. Ayrıca rüzgarlı havalarda oynayan çatı bölümleride sağlamlaştırıldı.

Öte yandan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü elemanları bu hafta içinde stadın tümünde yapacağı temizlik çalışması ile pazar günü oynanacak Fatih Karagümrükspor maçına hazır hale getirilecek.