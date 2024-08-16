Sungurlu'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, İl Genel Meclisinde yapılan oylamada Sungurlu Belediyesinin OSB'ye ortaklık talebinin reddedilmesine tepki göstererek, “Bu yanlıştan en kısa sürede dönülmelidir” denildi.

Sungurlu'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları başkanları, Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi ziyaret ederek, 8 Ağustos’ta İl Genel Meclisi oturumunda Sungurlu Belediyesinin OSB'ye ortaklık talebiyle ilgili basın açıklaması yaptılar.

Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “İl Genel Meclisi Ağustos ayı 3. oturumunda 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun İl Genel Meclisi’nin görev ve yetkileri başlıklı 10.maddesinin e bendi gereğince İl Özel İdaresi’nin Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yüzde 94 oranındaki hissesinden yüzde 20’sinin Sungurlu Belediyesi’ne devredilmesi hususu görüşülmüştür.

“ÇİFTE STANDART UYGULAMA”

Bahsi geçen gündem maddesi, gerekçesiz bir şekilde oy çokluğuyla reddedilmiştir. OSB Kanununda, Belediyelerin kurucu ortaklar arasında bulunabileceği açıkça belirtilmişken, kanuna uygun bu talebin gerekçesiz bir şekilde reddedilmesi; bununla birlikte İskilip ve Osmancık OSB'de Belediyelerin OSB Yönetimlerine ortak edilip Sungurlu Belediyesinin OSB Yönetimine ortaklık talebinin reddedilmesi çifte standart uygulandığının düşünülmesine sebep olacaktır.

“FAALİYETLERİN YAVAŞLAMASINA NEDEN OLACAK”

Sungurlu Belediye Başkanlığının tüm imkanlarıyla destek verdiği, rutin olarak çöplerin toplandığı, 5000 dönümlük 1. Etap alana ek olarak acil ihtiyaç duyulan 8500 dönümlük 2. Etap genişleme alanının hazırlıklarının devam ettiği süreçte alınan bu kararın; Belediyenin OSB'de yürüttüğü ve genişlemeyle birlikte yürütmeye devam edeceği faaliyetlerin yavaşlamasına sebebiyet vereceği su götürmez bir gerçektir.

“KARAR BÜYÜK BİR RAHATSIZLIK YARATTI”

Çorum'un yüzölçümü ve nüfus açısından en büyük ilçesi konumunda olan Sungurlu'nun, birkaç kilometre ötesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde; söz hakkına sahip olmasının istenmemesi; İlçemiz nezdinde büyük bir rahatsızlık yaratmıştır. Alınan kararın siyasi olduğu, Sungurlu'muz nezdinde tüm Çorum'un menfaatlerine ters düştüğü ve OSB'deki başarılı çalışmaları gölgeleyip sekteye uğratabileceği ortadayken; bu yanlıştan en kısa sürede dönülmesi yetkililerden önemle rica olunur.

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası, Sungurlu Ticaret Borsası, Sungurlu Esnaf Kefalet Kooperatifi, Sungurlu Ziraat Odası, Sungurlu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Sungurlu Berberler ve Terziler Odası, Sungurlu Bakkallar ve Bayiiler Odası, Sungurlu Kahveci ve Lokantacılar Odası, Sungurlu Madeni ve Sanatkârlar Odası, Sungurlu'da faaliyet gösteren diğer sivil toplum kuruluşları”

Sungurlu Gazetesi