İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Sungurlu’nun su problemi ile ilgili bir konuşma yapan Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Sungurlu’da çok ciddi su problemi olduğunu söyledi.

DSİ’den Sungurlu Barajı’nın ve Diği Göleti’nin bir an önce tamamlanmasını isteyen Dere, DSİ 5.Bölge Müdür Yardımcısı Osman Çiçekdağ’ın projenin tasarruf tedbirleri nedeniyle ilerleyemediğini hatırlatması üzerine; “Tasarruf tedbirleri kime göre. Su akmazsa 30 bin kişi yolu kapatır.” dedi

Toplantıda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, bölge müdür yardımcısına ilçesinin içme su ihtiyacı için ne tür tedbirler alındığını sordu.

Çiçekdağ, Sungurlu Barajı’nın yapıldığını ancak kısa vadede olmadığını hatırlatması üzerine Dere, ilçesinin içme suyu ve sulama ihtiyacının acil olduğunu belirterek, “Sungurlu’da ben göreve başlayalı 4 ay oldu ve yaklaşık 10 tane kuyu yaptım. Sungurlu’da çok ciddi bir içme suyu problemi var ayrıca Sungurlu barajını bitireceğiz inşallah ama bir taraftan da isale ve arıtma tesisinin daha yapım ihalesi yok. Şurada görüyorum ki Sungurlu’nun en az 3 sene arıtma ve isalesi olmayacak. Dolayısıyla içme suyuyla ilgili ciddi sıkıntı yaşayacağız. DSİ’den talebimiz bu şekilde devam edecekse ki mutlaka bize kuyu alanları gösterin ve içme suyu kuyusu açmanız. Bu ciddi bir problem Sungurlu’yla ilgili özel çalışılmasını talep ediyoruz. Barajlar gerçekten çok yavaş gidiyor şu anda.” şeklinde konuştu.