Sivas’ın Divriği ilçesinde çobanlık yapan Kemal Gündoğdu'nun başına akıllara durgunluk veren bir olay geldi.

Hayvanlarını otlattığı sırada susayıp başına gittiği çeşmede su içen Gündoğdu, o sırada dünyanın en zehirli yılanları arasında yer alan engerek yılanı saldırısına uğradı.

DÜNYANIN EN ZEHİRLİ YILANI SOKTU

Zehirli yılanın kolundan ısırdığı Gündoğdu, acılar içinde eve koştu ve çevredekiler tarafından hemen Divriği Hastanesi'ne götürüldü.

Kolunda şişlik olan Gündoğdu, ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

HAYATTA KALMASI İÇİN KOLU BOYDAN BOYA AÇILDI

Burada iki kez ameliyata alınan çobanın kolunun büyük bir kısmı açılarak damarların rahatlatılması sağlandı.

Gündoğdu, yoğun tedavinin ardından hayatta kalmayı başardı.

"MÜDAHALELERE RAĞMEN ŞİŞLİKLERİ İNMEDİ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Öztemür, genç çobanın hastaneye geldiğinden bilincinin açık, kolunun oldukça şiş olduğunu söyleyerek, “Divriği bölgesinde endemik olarak yaşamını sürdüren engerek yılanının ısırmasına maruz kalmış.

Acil servise geldiğinde kolunda çok ciddi şişlikler vardı. Müdahale edildi ancak hastanın şişlikleri gerilemedi. Hastanın dolaşımında problem olmasından dolayı kolunu boydan boya dolaşımını rahatlatmak için açıp ameliyat edildi.

"İLK MÜDAHALEYİ SAĞLIK PERSONELLERİ YAPMALI"

Türkiye’de zehirli yılanlarımız var, insanlarla çok fazla temas etmedikleri için zehirli yılan sokma vakalarıyla çok fazla karşılaşmıyoruz. Divriği engereği ölümcül olan yılan türlerinden birisi.

İlk müdahaleyi kendilerinden ziyade sağlık personellerinin yapması ve bir an önce kişiyi hastaneye kaldırmak çok daha doğru bir karar olur." dedi.

"PANZEHİR VERİLDİ, YAKINDA TABURCU EDİLİR"

Hastaya panzehir verildiğine değinen Öztemür, "Hasta acil servisimize başvurduğunda bilinci açıktı ancak kolu ciddi bir şekilde şişmişti.

Arkadaşlarımız takibini yaptılar, yılan anti serumları verildi ancak kan dolaşımının da giderek kötüleşmesi üzerine dolaşımı rahatlatmak için kolu boydan boya açılmak zorunda kalındı.

Hastamızın şu anki durumu iyi, üç gün önce hastamız tekrar ameliyata alındı. Her şey yolunda giderse birkaç gün sonra taburcu ederiz.” dedi.

"KOLUMU İPLE BAĞLAYIP EVE KOŞTUM"

Yılanın ısırmasından dolayı kolunu iple bağlayarak ilk müdahaleyi yaptığını belirten Kamil Gündoğdu, “Köyümde oğlaklarımızı otlatırken susamıştım. Çeşmeden su içmeye gittim ve çeşmenin etrafı biraz otluydu.

Eğildiğim esnada koluma saldırdı. Eve biraz uzaktım kolumu iple bağladım ve eve gittim. Sonrasında Divriği Devlet Hastanesi'ne gittik ve ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildim. İki haftadır buradayım, şu an kendimi iyi hissediyorum.

"HAYVANLARIMIZI DA SOKUYORDU"

Yılan zehirliydi. Sağ olsunlar hocalarımız da hemen müdahale ettiler. Engerek yılanı köyde hayvanlarımızı da sokuyorlardı ancak hayvanlar dayanamıyor ölüyorlardı.

Yılan ilk soktuğu zaman biraz korktum ama hemen yan etki yapmadı.