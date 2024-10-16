İskilip Belediyesi, su sayaçlarının damga süresi dolmuş olan abonelerini yakından ilgilendiren bir duyuru yaptı.

23 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği çerçevesinde, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu gereği 10 yıldan uzun süredir kullanılan su sayaçlarının değiştirilmesi zorunlu hale geldi.

Belediye yetkilileri, su sayaçlarının damga süresinin üretim tarihinden itibaren 10 yıl olduğunu ve bu süreyi aşan sayaçların kullanılamayacağını belirtti.

Yönetmelik gereği, 2024 yılı sonuna kadar damga süresi dolmuş olan su sayaçlarının yenilenmesi gerektiği vurgulandı.

Aksi takdirde, süresi dolmuş sayaçların kullanımına devam edilmesi durumunda 3516 sayılı kanun gereğince her bir sayaç için idari para cezası uygulanacak.

Belediyemiz, bu kapsamda vatandaşlara ceza ile karşılaşmamaları adına 2024 yılı sonuna kadar başvuru yapmaları çağrısında bulundu.

Su sayaçlarının yenilenmesi konusunda belediye yetkililerinden detaylı bilgi alınabileceği belirtildi.

Vatandaşların bu konuda gerekli önlemleri almaları ve ilgili birimlere başvurmaları önemle hatırlatıldı.

Su sayaçlarının yenilenmesi sürecine dair detaylı bilgilendirme ve destek için belediyenin ilgili birimleri hizmet vermeye devam edecek.