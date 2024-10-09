Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri ve İSKİ Genel Müdür Yardımcısı hemşehrimiz Suat Yıldız’ın annesi Emine Mükerrem Yıldız toprağa verildi.
Öğle namazına müteakiben Akşemseddin Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verilen Emine Mükerrem Yıldız’ın cenaze namazına Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP’li Belediye Başkanları, merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Hakimiyet, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Murat Çetin