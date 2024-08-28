Saadet Partisi(SP) Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, Gazze’deki saldırılar nedeniyle İsrail’in savaş suçu işlemesi gerekçesiyle bulundukları suç duyurusuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Suç duyurusunun neticesiz kaldığını söyleyen Cıdık, “Suç duyurusu ardından ihbar evrakının işleme konmaması durumuna itiraz ettik. Ardından savcılık tarafından ‘soruşturma yapılmasına yer olmadığı’ kararı verildi” dedi.

İsrail’in Gazze’deki müdahalelerini soykırım olarak nitelendiren SP’li Faruk Cıdık, “İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yani 326 gündür Gazze halkını havadan ve karadan, hedef gözetmeksizin bombalıyor. İsrail, hava saldırısı ile yetinmeyip, Refah sınır kapısında insani yardımları beklettiği gibi bölgeye elektrik, yakıt ve su sağlanmayacağını kamuoyuna duyurmuştur. Bu süreçte İsrail hiçbir hedef gözetmeksizin okul, cami, kilise ve hastane gibi savaşta dahi mutlaka korunması gereken insanların topluca bulundukları alanları bombalamak ve doğrudan sivilleri hedef almak suretiyle 40 bin 435 insanın ölümüne ve 93 bin 534 insanın yaralanmasına sebebiyet vererek soykırım yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’ni de ihlal ettiğini belirten Cıdık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İsrail yetkilileri, uluslararası basını, müttefiki ABD’nin yardımlarıyla manipüle ederek yaptığı hastane katliamını pişkince inkar etmiştir. İsrail, tüm bu savaş suçlarını işlerken havadan ve karadan yaptığı bombalama eylemlerinde ‘kimyasal silah' olarak kabul edilen ve savaşan unsurlara karşı dahi kullanılması yasak olan fosfor bombasını Gazze’deki sivil unsurlara karşı kullanmak suretiyle Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’ni de ihlal etmekte ve inkar edilemez bir savaş suçu işlemektedir. Savaş suçları ve soykırım suçu Türk Ceza Kanunu'na göre dünyanın neresinde ve kim tarafından işlenirse işlensin muhatabının kim olduğuna bakılmaksızın yer bakımından Türkiye'de kovuşturulabilir ve faillerin Türkiye'de yargılanabilmektedir .Savaş suçu ve soykırım suçu isnadıyla İsrailliler hakkında suç duyurusunda bulunarak tarih ve insanlık önünde vazifemizi yerine getirdik. Gazze'de yaşayan sivillerin evlerinin, şehri terk etmeye çalışan insanların araç konvoylarının ve özellikle hastane katliamının failleri ile ilgili Türk Ceza Kanunu 13. maddesindeki yargılama yetkisine binaen Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ağustos ayı başında teşkilat mensuplarımızla suç duyurusunda bulunduk.

Bu süreçte verdiğimiz mücadele ne yazık ki sonuçsuz kaldı. Suç duyurusu ardından ihbar evrakının işleme konmaması durumuna itiraz ettik. Ardından savcılık tarafından ‘soruşturma yapılmasına yer olmadığı’ kararı verildi. Biz elbette mücadelemize devam edeceğiz. Hiç bir mahkemenin hiç bir divanın aldığı karar bizi yıldıramaz. Bu uğurda Saadet Partisi camiası olarak yasal ve anayasal haklarımızı en sonuna kadar kullanacağımızı söylemek istiyorum. Gazze’de kan durana kadar ve failler yargılanana kadar durmayacağız."