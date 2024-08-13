Çorumlu Öğretmen Şüheda Çetin'in, 'Kundaktan Okula Çocuk' adlı ilk kitabı yayınladı.

Ankara Sincan'da Özel bir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde Uzman Öğretici olarak görev yapan Çetin, çocuğun doğumundan 6 yaşına kadar olan fiziksel, Psikomotor, zihinsel, ahlak, kişisel, sosyal ve dil gelişim dönemlerini detaylı anlattığı ve o dönemlerde karşılaşılan sorunlara çözüm yollarını sunduğu ilk kitabı olan 'Kundaktan Okula Çocuk (0-6 yaş)' adlı kitap yayınlandı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra 6 yıldır öğretmenlik yapan Şüheda Çetin, kitabı hakkında iHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mesleğimi çok severek yapıyorum. Benim çocukluk hayalimdi. Üniversite okurken ve mesleğe başladıktan sonra ailelere dokunmak, onlara çocuklarıyla ilgili karşılaştıkları sorunlarda çözüm yollarını göstermek ve bu yolculukta rehber olmak beni çok mutlu ediyor. Belediyeler ve valiliklerin ailelere yönelik projelerinde eğitmen olarak yer alıyorum. Edindiğim tecrübeler sonucunda gönül bağı kurduğum aileler ve üniversitedeki hocalarımın desteğiyle kitap yazmak istedim. Kundaktan Okula Çocuk kitabı bilimsel olarak kabul edilmiş temel bilgileri anlatmanın yanı sıra gelişim alanları ile ilgili sorunlara değiniyor. Bu sorunlara ailenin ve çocukla ilgilenen herkesin çözüm bulacağı bilgileri içeriyor. Evde ailenin okulda öğretmenin çocuğun dünyasını yakından tanımasında rehberlik edecek ipuçlarını barındırıyor. Her çocuk, ilerinin bir yetişkini oluyor. İşte bu kitabım çocukları iyi tanımamız, onların dünyasına bakabilmemiz için yazıldı. Elini tuttuğumuz, gözlerinin içine baktığımız, gülümsediğimiz her çocuğun kalbine dokunabilmemiz dileğiyle " şeklinde konuştu. (İHA)