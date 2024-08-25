CHP önceki dönem İl Başkan Yardımcısı, Diş Hekimi Ferda Suiçmez’in oğlu Evren Suiçmez, Dilara Açık ile hayatını birleştirdi.

Aygerim – Ferda Suiçmez çiftinin oğulları Evren ile Neslihan – Cengiz Açık çiftinin kızları Dilara’nın düğün törenleri Yıldızpark Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi.

Düğün törenine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, CHP’li ilçe belediye başkanları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ile çok sayıda davetli katıldı.

Düğünde hemşehrilerimiz ünlü sanatçı Âşık Gülabi, Cemal Kurtoğlu, Nazlı Kalender ve saz arkadaşları sahne aldı.

Genç çiftin nikâhını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıyarken, protokol üyeleri ise şahitlik etti.

Hakimiyet, Evren-Dilara çiftini kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.