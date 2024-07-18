Geçtiğimiz sezon Çorum FK forması giyen Süleyman Luş yeni sezon için Keçiörengücüne resmi imzayı attı.

Galatasaray alt yapısından yetişen ve sarı kırmızı takımda profesyonel olduktan sonda Urfaspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor da kiralık olarak forma giyen Süleyman Luş geçen sezon Çorum FK’ya bonservisi ile geldi.

Fazla forma şansı bulamayan Süleyman Luş yapılan görüşmeler sonunda Keçiörengücü ile bonservis karşılığında anlaşılarak sözleşmesi fesh edildi.

Takımla antrenmanlara başlayan Süleyman Luş yeni takımına resmi imzayı da attı.