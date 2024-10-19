Kadınlar Voleybol 2. ligindeki temsilcimiz Osmancık Belediyespor ligdeki ilk deplasman maçında yarın saat 14’de Bordo Mavi 61 takımı ile karşılaşacak.

Trabzon Yomra Spor Salonu’nda oynanacak maçta Osmancık Belediyespor ligdeki ikinci maçınıda kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Grupta ilk maçında evinde 52 Çamlıkspor’u 3-1 yenerek iyi başlangıç yapan Osmancık Belediyespor bu zorlu deplasmandan da üç puanla dönerek ilk iki yolunda avantaj yakalamak amacında.

Ligde ilk haftayı çekilen Artvinspor nedeni ile maç yapmadan geçen ev sahibi Bordu Mavi61 takımı ise sezonun ilk maçında evinde kazanmak istiyor.

Osmancık Belediyespor antrenörü Ümit Gökgöz hedeflerinin play-off oynamak olduğunu bunun içinde zorlu deplasmanda kazanarak önemli bir engeli geçmek amacında olduklarını söyledi.