Kadınlar Voleybol 2. liginde ilimizi aralıksız temsil eden Osmancık Belediyespor bu sezonun ilk maçında yarın evinde 52 Ordu Çamlıkspor ile karşılaşacak.

Sezona play-off hedefi ile hazırlanan Osmancık Belediyespor yarın saat 14’de ilçe spor salonunda 52 Ordu Çamlıkspor önünde galip gelerek sezona iddialı bir başlangıç yapmak amacında.

Antrenör Ümit Gökgöz yarın sezonun ilk maçında Osmancıklı taraftarlarını salona davet ederek takımlarına destek vermesini istedi.

Osmancık Belediyespor- 52 Ordu Çamlıkspor maçını Can Acar yönetecek yardımcılığını ise Ayşegün İnce yapacak. Maçın gözlemcisi ise Turgut Yıldırım.