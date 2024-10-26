Kadınlar 2. Liginde Osmancık Belediyespor ligin üçüncü hafta maçında yarın evinde İskofyaspor’u konuk edecek.

Geçen hafta Bordo Mavi61 deplasmanında ilk yenilgisini alan temsilcimiz evinde kazanarak moral bulmak ve umutlarını devam ettirmek istiyor.

Yarın saat 14’de Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanacak Osmancık Belediyespor-İskofyaspor arasındaki maçta grupta play-off mücadelesi veren iki takım da kazanmak istiyor. Sezonun ilk maçında evinde 52 Çamlıkspor’u 3-1 yenen temsilcimiz ikinci maçında ise Bordo Mavi61 takımına ise 3-1 yenildi.

Konuk İskofyaspor takımı ise ligde ilk haftayı baş geçerken ikinci hafta Artvinspor ile haftayı boş geçti ve yarın Osmancık Belediyespor deplasmanında ilk maçına çıkacak.

Osmancık Belediyespor antrenörü Ümit Gökgöz yeni transferlerin uyum sürecinin devam ettiğini ve geçen hafta aldıkları mağlubiyeti unutarak İskofyaspor maçına motive olduklarını söyledi. Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirten Gökgöz tüm voleybol severleri yarınki maçta salona davet etti.

Osmancık Belediyespor- İskofyaspor maçını Hasan Olgun yönetecek yardımcılığını ise Ayşegül İnce yapacak. Maçın gözlemcisi ise Mahmut Uysal.