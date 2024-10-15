Kadınlar Voleybol 2. Liginde temsilcimiz Osmancık Belediyespor sezona lider başladı.

Altı takımın mücadele ettiği gnupta Osmancık Belediyespor ilk maçında grubun irddialı takımlarından 52 Çamlıkspor önünde zorlansada rakibini 3-1 yenerek lige üç puanla ve lider olarak başladı.

Grubun diğer maçında ise Çayelispor deplasmanda Samsunspor Voleybol takımını 3-1 yenerek sezona üç puanla başladı.

Ligde ikinci hafta maçları pazar günü oynanacak.

Osmancık Belediyespor ilk haftayı maç yapmadan geçen Borda Mavi61 takımı ile deplasmanda karşılaşacak.