Kadınlar Voleybol 2. liginde temsilcimiz Osmancık Belediyespor grubun iddialı takımlarından Samsunspor Voleybol ile Çorum’da oynadığı maçtan 3-1 lağlup ayrılarak ilk iki yarışından koptu.

Osmancık Belediyespor İlçe Spor Müdürü’ne tepki olarak ilçe spor salonunda oynaması gereken maçı Federasyon’a başvurarak Çorum’a aldırdı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısı oldukça çekişmeli geçti ve karşılıklı sayılarla geçen bu seti konuk takım 25-22 kazandı.

İkinci sette savunmada daha iyi bir görüntü veren Osmancık Belediyespor bu sette hücumda da etkili oldu ve seti 25-20 kazanarak morallendi. Üçüncü sette ise Samsunspor Voleybol takımının hücumdaki etkili oyunu karşısında savunmada istenen performansı gösteremeyen temsilcimiz seti 25-19 kaybetti. Dördüncü sete maçı final setine taşımak için daha çok mücadele veren Osmancık Belediyespor tecrübeli rakibi önünde final bölümünde yine hatayı çok yapan taraf olunca seti 25-21 maçıda 3-1 kaybetti.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör bu maçta da takımını yalnız bırakmadı ve maç sonunda kendilerini tebrik etti.