Kadınlar Voleybol 2. Ligindeki temsilcimiz Osmancık Belediyespor sezonun ilk maçında grubun iddialı takımlarından Ordu 52 Çamlıkspor’u zorlu bir mücadele sonunda 3-2 yenerek üç puanla başladı.

Osmancık İlçe Spor Salonundaki maç beklendiği gibi büyük bir mücadeleye sahne oldu ve ilk sette karşılıklı sayılarla geçerken konuk takım final bölümünde bulduğu sayılarla seti 25-23 kazandı.

İkinci sette büyük çekişmeye sahne oldu ve iki kez uzatmaya giden bu seti temsilcimiz 27-25 kazanarak durumu 1-1 yaptı.

Üçüncü sete çok iyi başlayan Osmancık belediyespor rakibinin direncini erken kırdı ve bu seti 25-14 alarak 2-1 üstünlüğü yakaladı.

Dördüncü sette konuk takımın maçı final setine taşıma çabasına savunmadaki başarılı oyunu ile izin vermeyen Osmancık Belediyespor bu seti 25-23 maçıda 3-1 alarak sezona üç puanlık galibiyet ile başladı.