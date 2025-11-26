Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan “Gazze Davamız” konulu konferansa, Küresel Sumud Filosu Gönüllüsü Sinan Akılotu konuşmacı olarak katılacak.

Konferans, 26 Kasım Çarşamba günü, saat 19.30’da, Buhara Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, “Siyonist İsrail hız kesmeden soykırım ve zulme devam ederken, ne yazık ki ülkemizde ve dünyada Gazze meselesi gündemden düşürülmek isteniyor. Biz Saadet Partisi olarak, Müslümanların onuru olan Gazze meselesini bir an olsun unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu kapsamda 26 Kasım Çarşamba günü, saat 19.30’da, Buhara Kültür Merkezi’nde, Sumud Filosu Gönüllüsü Sinan Akılotu’nun katılacağı konferansımıza, kalbi Gazze ve Kudüs için çarpan tüm kardeşlerimizi davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)