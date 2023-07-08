T.C

SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

İHALE İLANI

1- Mülkiyeti Sungurlu Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile sırasıyla Sungurlu Belediyesi Hizmet Binası Sunguroğlu Mah.Alparslan Türkeş Cad.No:35 adresinde Belediye Meclis Toplantı Salonunda 18.07.2023 tarihinde Salı günü, saat 13.15'den itibaren Sungurlu Belediyesi İhale Komisyonu huzurunda ihale ile kiraya verilecektir.

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

S.NO CİNSİ,YERİ VE NİTELİĞİ Yüzölçümü (m²) 3 yıllık kira Muhammen bedel/TL Geç.Tem (TL.) Süre /Yıl İhale Tarihi İhale Saati 1 Sunguroğlu Mahallesi Bel.Eski Hiz.Binası 2.Kat 27’nolu Bağ.Bölüm 35,62m² 75.000,00 2250,00 3 18.07.2023 13:15 2 Sunguroğlu Mahallesi Belediye Hizmet Binası Zemin.Kat 303,39m² 1.113.750,00 33412,50 3 18.07.2023 13:20 3 Sunguroğlu Mah. İhsan Emralioğlu Parkı İçerisinde bulunan taşınmaz (Çay Ocağı) 150m² 360.000,00 10800,00 3 18.07.2023 13:25 4 Sunguroğlu Mahallesi Sebze Pazarı içerisinde bulunan taşınmaz (Çay Ocağı) 40m² 50.625,00 1518,75 3 18.07.2023 13:30 5 Sunguroğlu Mahallesi Dr.Ali Rıza Yıldız Meydanında bulunan taşınmaz işyeri (Büro) 19,60m² 12.562,50 376,88 3 18.07.2023 13:35 6 Buğday Pazarı 2 No'lu Yazıhane 10,85m² 34.500,00 1035,00 3 18.07.2023 13:40 7 Buğday Pazarı 7 No'lu Yazıhane 10,85m² 34.500,00 1035,00 3 18.07.2023 13:45 8 Buğday Pazarı 8 No'lu Yazıhane 10,85m² 33.750,00 1012,50 3 18.07.2023 13:50 9 Buğday Pazarı 10 No'lu Yazıhane 10,85m² 33.750,00 1012,50 3 18.07.2023 13:55 10 Buğday Pazarı 16 No'lu Yazıhane 10,85m² 33.750,00 1012,50 3 18.07.2023 14:00 11 Buğday Pazarı 19 No'lu Yazıhane 10,85m² 33.750,00 1012,50 3 18.07.2023 14:05 12 Buğday Pazarı 1 No'lu Kapalı Ardiye 80m² 49.125,00 1473,75 3 18.07.2023 14:10 13 Buğday Pazarı 2 No'lu Kapalı Ardiye 80m² 49.125,00 1473,75 3 18.07.2023 14:15 14 Buğday Pazarı 3 No'lu Kapalı Ardiye 80m² 49.125,00 1473,75 3 18.07.2023 14:20 15 Buğday Pazarı 4 No'lu Kapalı Ardiye 80m² 49.125,00 1473,75 3 18.07.2023 14:25 16 Buğday Pazarı 5 No'lu Kapalı Ardiye 80m² 49.125,00 1473,75 3 18.07.2023 14:30 17 Buğday Pazarı 7 No'lu Kapalı Ardiye 80m² 49.125,00 1473,75 3 18.07.2023 14:35 18 Buğday Pazarı 8No'lu Kapalı Ardiye 80m² 49.125,00 1473,75 3 18.07.2023 14:40 19 Buğday Pazarı 9 No'lu Kapalı Ardiye 80m² 49.125,00 1473,75 3 18.07.2023 14:45 20 Buğday Pazarı 10 No'lu Kapalı Ardiye 80m² 49.125,00 1473,75 3 18.07.2023 14:50 21 Buğday Pazarı 11 No'lu Kapalı Ardiye 80m² 49.125,00 1473,75 3 18.07.2023 14:55 22 Buğday Pazarı 15 No'lu Kapalı Ardiye 80m² 49.125,00 1473,75 3 18.07.2023 15:00 23 Buğday Pazarı 16 No'lu Kapalı Ardiye 80m² 49.125,00 1473,75 3 18.07.2023 15:05 24 Buğday Pazarı 17 No'lu Kapalı Ardiye 80m² 49.125,00 1473,75 3 18.07.2023 15:10 25 Buğday Pazarı 18 No'lu Kapalı Ardiye 80m² 49.125,00 1473,75 3 18.07.2023 15:15 26 Buğday Pazarı 19 No'lu Kapalı Ardiye 80m² 49.125,00 1473,75 3 18.07.2023 15:20 27 Buğday Pazarı 20 No'lu Kapalı Ardiye 80m² 49.125,00 1473,75 3 18.07.2023 15:25 28 Buğday Pazarı 21 No'lu Kapalı Ardiye 80m² 49.125,00 1473,75 3 18.07.2023 15:30 29 Buğday Pazarı 22 No'lu Kapalı Ardiye 80m² 49.125,00 1473,75 3 18.07.2023 15:35 30 Buğday Pazarı 25 No'lu Kapalı Ardiye 80m² 49.125,00 1473,75 3 18.07.2023 15:40 31 Buğday Pazarı 26 No'lu Kapalı Ardiye 80m² 49.125,00 1473,75 3 18.07.2023 15:45 32 Buğday Pazarı 1 No'lu Açık Ardiye 64m² 34.500,00 1035,00 3 18.07.2023 15:50 33 Buğday Pazarı 2 No'lu Açık Ardiye 64m² 34.500,00 1035,00 3 18.07.2023 15:55 34 Buğday Pazarı 3 No'lu Açık Ardiye 64m² 34.500,00 1035,00 3 18.07.2023 16:00 35 Buğday Pazarı 8 No'lu Açık Ardiye 64m² 34.500,00 1035,00 3 18.07.2023 16:05 36 Buğday Pazarı 9 No'lu Açık Ardiye 64m² 34.500,00 1035,00 3 18.07.2023 16:10 37 Buğday Pazarı 10 No'lu Açık Ardiye 64m² 34.500,00 1035,00 3 18.07.2023 16:15 38 Buğday Pazarı 11 No'lu Açık Ardiye 64m² 34.500,00 1035,00 3 18.07.2023 16:20 39 Buğday Pazarı 14 No'lu Açık Ardiye 64m² 34.500,00 1035,00 3 18.07.2023 16:25 40 Buğday Pazarı 15 No'lu Açık Ardiye 64m² 34.500,00 1035,00 3 18.07.2023 16:30 41 Buğday Pazarı 18 No'lu Açık Ardiye 64m² 34.500,00 1035,00 3 18.07.2023 16:35 42 Buğday Pazarı 19 No'lu Açık Ardiye 64m² 34.500,00 1035,00 3 18.07.2023 16:40 43 Buğday Pazarı 23 No'lu Açık Ardiye 64m² 34.500,00 1035,00 3 18.07.2023 16:45 44 Buğday Pazarı 24 No'lu Açık Ardiye 64m² 34.500,00 1035,00 3 18.07.2023 16:50

2- İhale Dokümanı (Şartname ve Ekleri) Sungurlu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve her bir doküman 200,00 TL bedelle satın alınabilir.

3- İdare ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4- İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

5- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN;

a) ikametgah belgesi

b) Nüfus kayıt örneği,

c ) İmza beyannamesi,

ç) İlgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösteren belge.

d) Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

e) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

f) İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne borcu olmadığına dair yazı. (kira, su, emlak vb. tüm borçlarına ait)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN;

a) İdare merkezinin bulunduğu kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

b) Noter tasdikli imza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti

c) Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

d) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

e) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

f) İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne borcu olmadığına dair yazı. (kira, su, emlak vb. tüm borçlarına ait)

C) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin a ve b deki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

6- İhale ile ilgili diğer bilgiler, istenilen şart ve hususlar ihale şartnamesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

7- İstekliler ihale şartnamesinde istenilen belgeleri bir dosya halinde İhale Günü İhale Komisyonu Başkanlığına İhale saatinden önce teslim etmeleri gerekmektedir.

“İLAN OLUNUR.”

Sungurlu Belediye Başkanlığı