Sungurlu Belediyespor Kıvanç Kaya’yı açıkladı. Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin göreve başlamasının ardından sportif alanda da değişime giden Sungurlu Belediyespor’da futbol Çorum FK’da futbsolcu ve iki sezondur da antrenör olarak görev yapan Kıvanç Kaya getirildi.

Sungurlu Belediyespor Kulübü Onursal Başkanı Muhsin Dere ve Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray genç antrenör Kıvanç Kaya ile yapılan sözleşme sonrası ilçe stadyumunda incelemelerde bulundular.

SEÇMELER BUGÜN BAŞLIYOR

Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray yapmış olduğu açıklamada; ‘‘ Onursal Başkanımız Muhsin Dere’nin seçim vaatlerinden birisi olan ‘‘Spor Şehri Sungurlu’’ projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Futbol olduğu gibi Voleybol, Taekwondo, Güreş branşları başta olmak üzere birçok alanda Sungurlulu çocuklarımızı spora yönlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Futbol branşında Kıvanç hocamızla anlaşma sağladık. Tüm gençlerimizi seçmelere davet ediyorum. Ön kayıtlarımız başladı bugün itibarıyle seçmelerimize başlayacağız. Şimdiden 2024-2025 sezonunda tüm liglerde mücadele edecek sporcularımıza başarılar diliyorum.’’ İfadelerinde bulundu.