Sungurlu Belediyespor gelecek hafta sonu başlayacak 2. Amatör Küme maçları öncesinde sezon açılışında Ahlatcı Çorum FK U 19 takımı ile karşılaştı.

Perşembe akşamı Sungurlu İlçe sahasında düzenlenen sezon açılış törenine Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, 2. Başkan Yılmaz Özkul, Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray, Sungurlu Gençlik ve Spor İlçe Spor Müdürü Mehmet Aktaş ile çok sayıda davetli katıldı.

Bu sezon hedefini 1. Amatör Küme olarak belirleyen ve kadrosunu çok sayıda tecrübeli futbolcu ile güçlendiren Sungurlu Belediyespor ile Çorum FK U 19 takımları maç öncesi Muhsin Dere ve Oğuzhan Yalçın tarafından tek tek kutlandı ve ligdeki maçlarında başarılar dilediler.

İki takımın hazırlık maçında fizik olarak daha hazır durumda bulunan Çorum FK, Sungurlu Belediyespor önünde 3-1 galip gelirken dostca başlayan maç dostça bitti.